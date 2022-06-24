Москва, 24 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Российские банки понимают, что в настоящее время привлекать вклады в иностранной валюте очень рискованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что несколько российских банков уже приостановили открытие вкладов и накопительных счетов в иностранной валюте.

Although Банковские ячейки

«Вклад в иностранной валюте для банков сейчас представляет немалые риски, — сказал Ковригин. — Курс рубля в ближайшие месяцы будет корректироваться и, скорее всего, в сторону ослабления. Ибо текущий курс для экономики не является выгодным. При этом, если раньше банки имели множество инструментов для инвестирования полученных от пассивных операций денег в иностранной валюте, то сейчас эти возможности резко сузились. Особенно это касается подсанкционных банков».

Поэтому банкам, как полагает экономист, очень рискованно сейчас привлекать вклады в иностранной валюте.

«И количество банков, которые начнут ограничивать возможности открытия вкладов в других валютах, в ближайшей перспективе будет расти, — предположил Ковригин. — Сейчас, при текущем курсе рубля, как ни странно, покупка валюты на перспективу может оказаться выгодной. И гражданам вместо вкладов можно рассмотреть покупку фондов (ETF) еврооблигаций российских эмитентов — они часто номинированы как раз в инвалюте. Зарубежные акции сейчас покупать сложно и рискованно. А просто держать валюту «под подушкой» нерационально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несколько крупных российских банков начали массово устанавливать комиссию за хранение валюты на счете.