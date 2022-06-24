Брянск, 24 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Награду своего деда, участника Великой Отечественной войны, получил 24 июня депутат Брянской областной думы Василий Кармес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Медаль «За отвагу»

В 1944 году рядовой четвёртой стрелковой роты Фёдор Кармес в боях за деревню Новая Тросна из своего пулемёта подавил огневую точку противника. Он уничтожил шесть врагов, обеспечив тем самым продвижение вперёд советских подразделений. Сам солдат скончался от ран. Он был представлен к государственной награде, но медаль так и не вручили родственникам.

Теперь архивные данные восстановили. Медаль «За отвагу» из рук военного комиссара области Марата Урмансова на заседании думы получил внук героя.