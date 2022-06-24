Москва, 24 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Потребительского коллапса в России не случится, хотя уровень потребления в 2022 году будет снижаться по крайней мере в течение полугода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

Кошелек

«Индекс потребительской уверенности, рассчитываемый Росстатом и отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2022 года упал сразу на 10 процентных пунктов, опустившись до минус 31%, — сказал Балацкий. — Это самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года (тогда было минус 32%). Чем это можно объяснить?»

Как полагает Балацкий, начало специальной военной операции (СВО) на Украине запустило глобальное геополитическое переформатирование мира, даже самые общие контуры которого сегодня невозможно определить. Это период так называемой глобальной геополитической турбулентности, когда неопределенность будущего многократно увеличивается.

«В таких случаях все потенциальные риски включаются в цены — они растут, и уровень потребления естественным образом снижается, — сказал Балацкий. — Кроме того, такая ситуация стимулирует еще более осторожные потребительские стратегии, когда люди, не зная своих будущих доходов, избегают любых необоснованных трат. Россия в этом не уникальна. Аналогичные процессы схлопывания потребления сейчас идут почти во всех странах. Продолжится ли падение данного индекса или нет, зависит от ситуации на Украине и эффективности управления экономикой в переходный период».

По его словам, если будут ликвидированы административные репрессии в отношении бизнеса и процесс импортозамещения стабилизируется, то потребительской катастрофы не будет.

«Но если по указанным направлениям все будет плохо, то будут происходить периодические обвалы индекса потребительской уверенности, — спрогнозировал экономист. — Сегодня есть признаки, что потребительского коллапса не будет, хотя уровень потребления, разумеется, будет понижаться по крайней мере в течение полугода».

Напомним, что ранее экономист Ольга Лебединская рассказала ИА REGNUM, что жители РФ опасаются ухудшения их личного благосостояния, в связи с чем отказываются от крупных покупок и отдыха.