Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В России не обсуждается вопрос запрета хождения иностранной валюты для граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе пленарного заседания Чебоксарского экономического форума.

Анатолий Аксаков Государственная дума

«Хождение валюты для граждан точно не обсуждается. Сейчас в последнее время обсуждают тему отрицательных ставок по валютным вкладов. Для физических лиц этот вопрос точно не будет регулироваться», — сказал Аксаков.

Аксаков отметил, что физические лица, как и прежде, смогут по выгодным для себя ставкам хранить свои деньги в банках.

«Для юридических лиц, да, возможно. Скорее всего, даже будет принято на следующей неделе… отрицательные ставки по валютным вкладам. Это делается для дедолларизации нашего пространства», — добавил Аксаков.

Правительство России поддержало законопроект о введении отрицательных ставок на валютные вклады юридических лиц. Если документ поддержат Госдума и Совет Федерации, после его вступления в силу банки смогут взимать плату за хранение валюты на вкладах юрлиц, в том числе открытых ранее.

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