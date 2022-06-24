Москва, , 14:47 — REGNUM Заявление премьер-министра Венгрии Балажа Орбана не стало в целом чем-то неожиданным не вводить больше санкций против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На фоне массовой истерии руководства ЕС и безумного соревнования по части изобретения новых санкций в отношении нашей страны, устроенного рядом членов Евросоюза (тут предсказуемо лидируют Польша и наши прибалтийские соседи), позиция Венгрии всегда отличалась взвешенностью и логикой.

При этом достаточно наивно будет полагать, что в лице этой страны и её руководства, Россия имеет союзника. В данном случае речь идёт о сугубо прагматичных вещах: необходимости обеспечивать национальную экономику энергоресурсами по адекватным ценам, без чего говорить о какой-то положительной динамике развития государства просто неуместно.

Венгерское руководство, в отличии от своих коллег по ЕС, выступает проводником интересов населения страны. На выборах, прошедших 3 апреля 2022 года, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в партнерстве с Христианско-демократической народной партией, набрали 68% голосов.

Пользуясь столь внушительной поддержкой внутри страны венгерское руководство достаточно жёстко отстаивает национальные интересы. Россия всегда приветствовала приверженность к конструктивному диалогу, отказу от взаимных санкций и решению вопросов за столом переговоров.

К сожалению, из стран-участниц ЕС лишь Венгрия достаточно последовательно выстраивает отношения с Россией именно в этом ключе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

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