Москва, 24 июня 2022, 14:46 — REGNUM Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом спецоперации России на Украине, заявил 24 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, министры обороны стран СНГ наметили пути дальнейшего развития взаимодействия в сфере обороны и военной безопасности, подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня министр обороны России Сергей Шойгу 23 июня провёл в Москве переговоры с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.
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