Москва, 24 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом спецоперации России на Украине, заявил 24 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учётом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине», — заявил Шойгу по завершении заседания Совета министров обороны стран СНГ.

По его словам, министры обороны стран СНГ наметили пути дальнейшего развития взаимодействия в сфере обороны и военной безопасности, подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня министр обороны России Сергей Шойгу 23 июня провёл в Москве переговоры с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.

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