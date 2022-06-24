Верхняя Пышма, Свердловская область, 24 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В УГМК подвели итоги программы трансформации за первый квартал 2022 года. Экономический эффект превысил ожидания на 37%: 13 предприятий совместными усилиями принесли компании 6,6 млрд рублей при плановых 4,8 млрд рублей.

Фото: ugmk.com

Добиться такого результата удалось благодаря дополнительным проектам, которые появились в первом квартале по инициативе самих предприятий. При этом план корректировали в течение квартала в сторону увеличения. Всего коллективы производственных площадок, где идут операционные улучшения, разработали и реализовали около 350 инициатив, направленных на повышение производительности и сокращение затрат.

Свой вклад в общий экономический результат в первом квартале 2022 года внесли: Кузбассразрезуголь (филиалы Бачатский, Калтанский, Краснобродский и Талдинский), Уралэлектромедь (включая филиалы Производство полиметаллов и Производство сплавов цветных металлов), Гайский ГОК, Учалинский ГОК, Среднеуральский медеплавильный завод, Башкирская медь, Сибирь-Полиметаллы, Челябинский цинковый завод, Nova Цинк, два предприятия Холдинга Кабельный Альянс: Электрокабель и Сибкабель, а также предприятия-партнеры дивизиона УГМК-Сталь: Надеждинский металлургический завод и Электросталь Тюмени.

Сергей Готванский, заместитель директора по трансформации ОАО «УГМК», отмечает:

Среди реализованных инициатив — сокращение простоев и увеличение производительности, экономия энергоресурсов и другие. Так, например, на Среднеуральском медеплавильном заводе реализовали инициативу, которая поможет в год сэкономить до 4,5 млн киловатт-часов электроэнергии. Для этого в медеплавильном цехе модернизировали процесс поступления воздуха в конвертер, что позволило сократить количество нагнетателей. Производительность та же, а объем потребляемой электроэнергии меньше.

Сотрудники, которые участвовали в разработке и реализации инициатив, получили премии в размере пяти процентов от суммы полученного в первом квартале 2022 года экономического эффекта. Общий размер премиального фонда составил почти 350 млн рублей, премированы около 16 тыс. работников.

Напомним, что программа операционной трансформации УГМК стартовала в конце 2019 года. Ее цель — повысить эффективность предприятий компании за счет проектов, направленных на увеличение производительности и сокращение затрат.