Сеул, 24 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи реформирует систему финансовой поддержки население в преодолении последствий пандемии коронавируса и меры социальной поддержки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с 11 июля только семьи Южной Кореи, зарабатывающие ниже медианного дохода, будут иметь право на государственную помощь людям с COVID-19.

В правительстве отметили, что корректировка была неизбежной, а также подчеркнули, что соответствующие меры нацелены на сосредоточение финансовых ресурсов на более актуальных направлениях и подготовке к возможной новой волне распространения коронавируса во второй половине года

В настоящее время пособие могут получить лица, которые должны самоизолироваться из-за вируса, независимо от уровня дохода. При этом семьи из одного человека получают 100 тыс. вон (~$77), а семьи из двух или более человек — 150 тыс. вон (~$116).

Кроме того, изменения коснулись также системы выплат отпускных сотрудникам малых и средних предприятий. Теперь их будут получать только работники компаний с численностью персонала менее 30 человек.