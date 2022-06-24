24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление молдавского президента Майи Санду о том, что Молдавия готова «заплатить любую цену» за вступление в ЕС.

Оксана Переможенко, , 15:38 — REGNUM Вступление Молдавии в Европейский союз предусматривает проведение реформ, имеющих свою цену. Об этом 24 июня заявила президент республики Майя Санду.

Евроинтеграция несмотря ни на что Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Большинство реформ имеют политическую цену, поэтому так мало реформ были доведены до конца. Мы готовы заплатить любую цену, готовы идти до конца», — сказала она.

Заявление Санду о готовности «заплатить любую политическую цену» за вступление Молдавии в Европейский союз обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили заявление политика, проведя аналогию с соседней Украины.

«Короче, до последнего молдаванина…» — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Отказ от Приднестровья?» — поинтересовался Константин.

«Санду, ты плати…, а народ не трогай!» — не выдержал Юрий.

«Готова она, а платить народ будет», — пишет Михаил.

«Интересно, какую цену?.. Самая бедная страна Европы», — недоумевает Анна.

«Понятие «любую» очень растяжимое. Не к добру это», — считает Сергей С.

«То бишь, ты готова к войне?..» — спросил Wild Сat, обращаясь к молдавскому президенту.

«Даже несмотря на свой народ? Я правильно понимаю?» — спросил один из участников обсуждения.

«Вот пусть сама из своих и платит. Марионетка», — отреагировал Ю. К.

Майя Санду European People's Party

«Жизни молдаван в опасности! Цена не имеет значения! Новая Украина на подходе! Вот результат, когда президент предатель!» — пишет один из комментирующих.

«Украина уже платит любую цену, браво!» — с сарказмом написал Валерий.

«А у народа спросила, готовы ли они платить эту её цену?!» — спросил Luz_milagro.

«Ловко подводят. Плюс ещё один плацдарм или коридор для НАТО», — прокомментировала Tasenka.

«Надеюсь, эта цена будет — отказ от идиотских претензий на Приднестровскую Молдавскую Республику», — выразил надежду Alex G.

«А была красивая солнечная страна Молдавия», — отреагировал Анатолий П.

«Ну, с другой стороны, она всегда топила за евроинтеграцию. Ее выбрало большинство граждан… Теперь она выполняет свои обещания и придерживается своей линии. Что не так? Большинство диктует. Ее же выбрали? Не важно, что это была диаспора, но никто не возмутился. Значит, признали», — отметила Надежда.

«Неужели молдаване так хотят стать румынами?» — недоумевает Dmitriy B.

«Неужели настолько глупа, что не понимает, что Украина и Молдавия — нищие, коррумпированные страны (причем одна с военными действиями на своей территории) не нужны Евросоюзу? Это делается исключительно для того, чтобы позлить Россию и чтобы отмахнуться от них и использовать их в своих же собственных интересах, например, устроить военный плацдарм и в Молдавии… Те же самые грабли, ничему не учатся!.. Слепые глупые или продажные?» — подытожил «лето летнее».