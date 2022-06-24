Тбилиси, 24 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Вашингтон готов поддержать проведение в Грузии реформ, необходимых для получения республикой статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан. Её обращение 24 июня распространила пресс-служба американского посольства.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

Она прокомментировала требования Еврокомиссии к Грузии для получения возможности стать кандидатом в ЕС. От грузинских властей требуется найти консенсус с оппозицией, а также провести «деолигархизацию» и ряд «демократических» реформ.

«И Вашингтоне, и в Тбилиси, ясно, что Соединённые Штаты готовы поддерживать явное желание грузинского народа содействовать реформам на пути Грузии к евроатлантической интеграции», — заявила Дегнан.

Стоит отметить, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в правительстве уже готовы к тому, чтобы начать выполнять условия Брюсселя.