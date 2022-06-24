Москва, 24 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Психологи в ходе экспертизы установили, что исполнительница Любовь Успенская травмировала психику троих детей, предположительно избив собаку на их глазах. Об этом 24 июня сообщает телеграм-канал Mash.

Кадр из интервью для FametimeTV Любовь Успенская

Психологи провели экспертизу и выявили у детей дизайнера Анны Кауфман нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащённое сердцебиение и судорожные действия. По их словам, всё это — симптомы посттравматического расстройства.

Как отмечает телеграм-канал, Успенской может грозить до пяти лет лишения свободы. «Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечёт за собой наказание от штрафа до лишения свободы до 5 лет», — прокомментировал ситуацию адвокат Кауфман Александр Добровинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Любовь Успенская проникла на территорию дома дизайнера Анны Кауфман и на глазах у детей якобы избила рукояткой поводка её собаку — престарелого хаски, который почти не передвигается. Певица объяснила своё поведение тем, что другой пёс Кауфман, трёхмесячный щенок, выбежал на улицу и «чуть не загрыз» её собаку.