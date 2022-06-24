Оренбург, 24 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 23 июня, в ковидные отделения поступили девять пациентов. Это на пять меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечатся 69 человек. Стояние 16 пациентов оценивается как тяжёлое. Четверо находятся на ИВЛ, еще 46 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 217 190 заражений коронавирусом, в том числе 31 случай — 23 июня. Выздоровели 212 219 оренбуржцев. Скончались по причине коронавирусной инфекции 4025 человек. Один летальный исход подтверждён за последние сутки.