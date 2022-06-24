24 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Власти Алжира денонсировали ряд соглашений о дружбе и торговле с Испанией из-за позиции Мадрида по ситуации в Западной Сахаре. Ранее в Мадриде поддержали протекторат Марокко над этим спорным регионом, что вызвало резкое осуждение алжирских властей. По данным СМИ, разрыв отношений с Алжиром грозит испанскому бюджету крупными финансовыми потерями. В то же время в Алжире заявляют, что не намерены сдавать назад и готовы к новым санкциям против Испании — вплоть до прекращения поставок газа.

Артемий Шарапов, , 15:29 — REGNUM В пятницу, 18 марта, правительство Испании прервало свой многолетний нейтралитет по одному из самых острых вопросов региональной политики в Североафриканском регионе. В Мадриде заявили о своей поддержке протектората Марокко над Северной Сахарой — регионом, чей статус до сих пор не до конца урегулирован ООН. Большая часть Северной Сахары находится под контролем армии Марокко, в то время как на остальных территориях действует правительство частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти САДР настаивают на выводе марокканских войск и восстановлении независимости региона. Долгое время положение Марокко в Западной Сахаре оставалось шатким, однако в 2020 году США официально признали марокканский суверенитет над этими территориями. Спустя два года примеру Штатов решили последовать власти Испании — страны, которая до 1975 года осуществляла протекторат над Западной Сахарой.

Однако заявление испанских властей было крайне резко воспринято правительством другой ведущей державы Северной Африки — Алжира. На протяжении последних лет алжирские власти выступали за предоставление САДР независимости и против «марокканской оккупации» региона Западной Сахары.

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В Испании раскритиковали позицию Алжира, что привело к резкому осложнению отношений между двумя странами.

В мае 2022 года в Алжире обвинили испанские власти в реверсных поставках алжирского газа в Марокко. В Испании вновь проигнорировали позицию Алжира, тем самым окончательно закрыв двери для диалога.

В пятницу, 10 июня, правительство Алжира денонсировало ряд соглашений с Испанией, касающихся сотрудничества в сфере туризма, торговли и энергетики. Алжирские банки прекратили финансовые отношения с государственными и частными предприятиями Испании. Под угрозой оказались поставки алжирского газа в Испанию и другие страны ЕС по трубопроводу Магриб — Европа.

По оценке алжирских СМИ, разрыв отношений с Алжиром обойдётся Испании в шесть миллиардов евро в год. Впрочем, алжирская экономика наверняка также столкнётся с серьёзными проблемами. Однако в данном конкретном случае власти североафриканской страны точно не намерены сдавать назад.

Для алжирских властей крайне важна поддержка идей независимости Западной Сахары, поскольку таким образом оказывается давление на Марокко — главного соперника Алжира в регионе. На фоне укрепления отношений между Марокко — с одной стороны, и Израилем и США — с другой, Алжир начинает ощущать всё большее давление на свои западные границы. В этом смысле для алжирского правительства давление на Мадрид является приоритетной задачей, поскольку только таким образом возможно снизить рост влияния Марокко в регионе.

В сущности, от разрыва торговых отношений куда больше пострадает Испания, чем Алжир. Главным товаром, поставляемым Алжиром на экспорт, являются нефть и газ. В условиях всемирного энергетического кризиса на этот товар в любом случае найдутся покупатели. А вот Испании придётся всерьёз подумать о том, чтобы впредь не делать поспешных заявлений.

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Однако в то же время в Мадриде не могут позволить себе сдать назад, поскольку это гарантированно вызовет негативную реакцию со стороны США. Поэтому, скорее всего, в Испании пойдут на дальнейшее укрепление отношений с Марокко, поддерживая политику Рабата по Западной Сахаре словом и делом.

После признания марокканского суверенитета Испания может рассчитывать на получение доступа к месторождениям фосфатов на территории Западной Сахары и инвестициям в другие ключевые отрасли местной экономики. Однако это ещё больше будет углублять пропасть между Мадридом и Алжиром, который не будет мириться с присутствием иностранных держав в спорном регионе.

Главным бенефициаром всей этой ситуации являются США, которые, с одной стороны, получают поддержку своей политики в Северной Африке, а с другой — отрезают своих партнёров от альтернативных поставщиков газа. И это уже приносит свои плоды. В июне власти Марокко впервые в истории разместили заказ на закупку газа на мировом рынке. Скорее всего, этот контракт достанется американским компаниям. Если кризис в регионе усугубится и Алжир перекроет поставки газа в Испанию, за американским газом придётся обращаться уже Мадриду.

Однако винить за это власти Испании должны исключительно себя.