Бразилиа, , 14:38 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сохраняет лидерство в общественном мнении над действующим президентом Жаиром Болсонару в преддверии президентских выборов в октябре, как передает 24 июня Reuters.

Лула да Сильва Valter Campanato/ABr

Институт изучения общественного мнения Datafolha опросил 2 556 бразильцев избирательного возраста. По результатам опроса, Лула получил 47% поддержки, тогда как Болсонару — 28%. В мае преимущество Лулы составляло 48% к 27%.

Результаты опроса показывают, что для других кандидатов, надеющихся поучаствовать в гонке, время истекает. Бывшего губернатора штата Сиро Гомеса поддерживают всего 8% избирателей, принявших участие в опросе.

В варианте второго тура лидер левых Лула да Силва в данное время имеет преимущество в 23% над представителем правых Болсонару.

На этой неделе Лула представил официальный план с изложением приоритетов в случае его избрания, в том числе новую политику ценообразования на топливо, отмену лимита на государственные расходы и резкое сокращение вырубки лесов.

Лула приветствовал результаты опроса в соцсети и заявил, что, несмотря «телерекламу и поток фальшивых новостей в интернете», бразильский народ показал, что хочет «избавиться» от нынешнего правительства.

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