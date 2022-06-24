Москва, 24 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские трубопроводные поставки газа являются самыми быстрыми, оперативными, дешевыми по стоимости экологически безупречными, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Других альтернатив российскому газу нет, однако существуют дополнительные опции и в рамках рыночной конкурентной политики, она только приветствуются, поскольку по всем параметрам проигрывает российскому предложению.

На сегодняшний день страны Центральной и Западной Европы ежегодно потребляют около 450 млрд кубометров газа. Порядка 40% на объем потребления приходятся поставки российского газа, это около 180 млрд кубометров.

Сегодня европейские потребители получают около 85 млрд кубометров газа в формате СПГ. Инфраструктура для этого есть, однако она не активно развивалась в последние пандемийные годы.

Поставщики сжиженного газа давно облюбовали рынки Юго-Восточной Азии, там стоимость топлива почти на 10% выше, чем в ЕС и нет высокомерия в регуляторной среде.

Возместить российский газ — а он еще и экологически чистый энергоресурс — никто не сможет. Инвестировать с СПГ-инфраструктуру придется самым европейским участникам рынка.

Без российского газа на фоне и так сверхвысоких цен никто европейцам компенсировать потери не будет.

В этом году долгосрочные контракты на СПГ растут по количеству и дорожают по цене, однако они ни коем образом не вытеснят с рынка Россию. Многие договорённости носят сущность меморандума и используются как инструмент для давления на участников рынка в информационном поле.

Евро теряет свою стоимость, экономика ЕС практически не растет и близка к нормированию потребления энергоресурсов. Экономика ЕС становится еще более зависимой и от политики, и от поставщиков энергоресурсов.

Сжиженный газ будет в итоге дороже российского почти на 30%, ближневосточные газовые проекты ЕС будут и далее развиваться, однако экономически они не станут альтернативой российскому газу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Катара могут потребовать от стран Европейского союза подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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