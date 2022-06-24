Чебоксары, , 14:38 — REGNUM На фоне введенных США и странами Европе санкций против России валюты этих государств становятся ненужными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе пленарного заседания Чебоксарского экономического форума.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

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«Что касается шести рублей, ничто не вечно на земле… Шесть рублей… Может быть даже доллар вообще никому не будет нужен из-за такой американской политики, а рубль будет востребован», — сказал депутат.

Он напомнил, что Россия уже продает газ за рубли и президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будут погашаться рублями.

«В принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций. Мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию. Ну зачем нам такая валюта», — добавил Аксаков.

Депутат отметил, что другие страны, посмотрев на недобросовестные действия европейских и американских партнеров, могут тоже отказываться этой валюты.

«На самом деле я вижу большое будущее в том числе и в рубле, который в следующем году начнет приобретать в том числе и цифровые формы. Вот цифровые финансовые активы, цифровой рубли — это будущее финансового оборота, который не будет подвержен никаким санкциям», — сказал Аксаков.

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