Киселёвск, Кемеровская область, 24 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области осудили бывшего директора турфирмы — за обман 57 клиентов на сумму более 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в полиции региона.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«В 2019 году в полицию Киселёвска поступили заявления от клиентов одной из местных туристических фирм. Они приобрели путевки на отдых за границу, однако обязательств по бронированию авиабилетов и отелей организация не выполнила, а ее директор перестала отвечать на звонки потерпевших», — уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Позже директор турфирмы была задержана. Установлено, что она знала о тяжёлом финансовом положении организации, но продолжала продавать туры. Суд признал её виновной в мошенничестве и приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако, ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.