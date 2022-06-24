Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Крис Пратт заявил, что голос Марио, которого актёр озвучит в будущем фильме на основе популярной серии видеоигр, не будет похож ни на что, что ранее слышали поклонники франшизы. Об этом 24 июня сообщает газета Variety.

Марио — герой игр-платформеров

«Я очень тесно сотрудничал с режиссерами, пробовал несколько вещей и получил то, чем я действительно горжусь», — сказал Пратт, добавив, что не может дождаться момента, когда люди «увидят и услышат» Марио на большом экране. Актёр обратил внимание поклонников, что он озвучивает анимационный фильм, а не снимается в игровом кино.

«Я не собираюсь носить костюм сантехника, бегая повсюду. Я дарю голос анимационному персонажу, он обновлённый и не похож ни на что, что вы слышали в мире Марио раньше», — заявил Пратт.

Напомним, с 1995 года в англоязычный версиях игр про Марио (начиная с Mario’s Game Gallery) главного героя озвучивал актёр Чарльз Мартине. Ранее продюсер картины Крис Меледандри сказал, что гиперболизированный итальянский акцент персонажа, хорошо знакомый геймерам, не является тем, на чём делают акцент авторы фильма.