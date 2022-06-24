Бейрут, , 14:43 — REGNUM Председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Измаил Хания в рамках своего визита в Бейрут встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ХАМАС на странице в соцсети Twitter.

Исмаил Хания Whizzers's Place

По последним данным, встреча была посвящена ситуации в спорных водах, на которые претендуют Ливан и Израиль. В разговоре с Ауном Хания подтвердил готовность ХАМАС оказывать поддержку ливанской стороне в защите своих территориальных вод.

«Мы подтвердили Его Превосходительству президенту нашу солидарность с Ливаном, и мы решительно отвергаем кражу израильским врагом ливанских морских богатств. В то же время, мы желаем братскому Ливану безопасности, стабильности и большего единства», — сообщил Исмаил Хания.