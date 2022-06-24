Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не сможет выполнить требования, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 24 заявил журналистам депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгагадзе.

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Он прокомментировал отказ Евросовета дать Грузии статус кандидата в ЕС, но признание «европейской перспективы». Республике выдвинули 12 условий, которые нужно выполнить до конца года. Манджгагадзе считает, что нужно передать власть правительству с участием представителей оппозиции.

«Если будет правительство национального согласия, в том числе с участием «Грузинской мечты», всё это можно выполнить за несколько месяцев», — сказал депутат.

Манджгагадзе заявил, что оппозиция готова предоставить «Мечте» шанс исправиться, если в партии заявят о согласии исполнять требования Брюсселя. При этом он потребовал, чтобы правящая партия «не кинула» остальных.

Напомним, в грузинской оппозиции остро восприняли отказ предоставить республике кандидатство в ЕС. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия призвал добиваться досрочных выборов.

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