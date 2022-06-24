Луганск, , 14:33 — REGNUM Правительство Луганской Народной Республики установит фиксированный курс российского рубля к гривне на территории ЛНР. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 24 июня.

Украинская гривна

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну», — говорится в документе.

Уточняется, что при определении цены в украинских гривнах нужно «осуществлять округление до целых единиц в большую сторону».

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года проявит себя отложенный эффект от антироссийских санкций, и курс рубля по отношению к доллару и евро постепенно начнёт снижаться.