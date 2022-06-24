Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM В Ленинградской области начали ремонтировать Колтушское шоссе, одну из основных магистралей, связывающих Всеволожский районе региона с Санкт-Петербургом. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе правительства региона. Ремонт ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт дороги Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Специалисты будут работать на шоссе, на участке от путепровода в конце проспекта Косыгина в Петербурге до КАД, в том числе и ночью. Для того, чтобы не осложнять ситуацию на дороге, «Ленавтодор» рекомендовал подрядной организации работать только с 23 часов ночи до 6 часов утра, чтобы не создавать трудностей водителям.

Дорожники уложат новое усиленное покрытие из-за того, что на шоссе фиксируют высокую плотность движения (до десяти тысяч машин в сутки). Это покрытие разрабатывают по методу объемного проектирования, где щебень и битумное вяжущее подбирают на основе анализа нагрузок и особенностей климата. Благодаря характеристикам асфальта, покрытие снижает риск образования колеи.

Отметим, что на Колтушском шоссе планировали провести ремонт в 2023 году. Однако из-за критического состояния после зимнего сезона было решено сдвинуть планы влево.

По проекту «Безопасные качественные дороги» сейчас проводят ремонт следующего участка Колтушского шоссе, от КАД до поворота на Суоранду. Проезжую часть расширят до четырёх полос, оснастят освещением и тротуарами.