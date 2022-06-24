Мадрид, , 14:40 — REGNUM Спецслужбы Испании беспокоятся из-за возможных атак российских хакеров на ключевые объекты инфраструктуры в связи с проведением в Мадриде саммита НАТО. Об этом пишет 24 июня газета La Vanguardia.

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Издание отмечает, что о возможной угрозе предупредила разведка королевства. Объектами атак могут стать аэропорты, больницы, электростанции и предприятия водоснабжения.

Три возможные угрозы предусмотрены в плане испанского МВД по обеспечению безопасности в ходе саммита. Это акции радикалов, теракты и кибератаки со стороны России.

Сведения, которые взволновали власти Испании, предоставил Национальный разведывательный центр. Вместе с тем в Мадриде рассчитывают, что превентивные защитные меры помогут нейтрализовать попытки взломов.

Как сообщало ИА REGNUM, главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу в Мадриде с 28 по 30 июня.

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