Архангельская область, 11 ноября, 2003, 12:50 — ИА Регнум. 18-19 ноября в рамках XXXII Ломоносовских чтений состоится 61-ая итоговая научная сессия Северного государственного медицинского университета (СГМУ) и Северного научного центра северно-западного отделения Российской академии медицинских наук.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM-Архангельские новости пресс-секретарь СГМУ Николай Гернет, сессия начнет работу 18 ноября. Работа будет вестись в 11 секциях: "Медико-биологические и экологические проблемы Севера", "Актуальные вопросы терапии", "Современные проблемы хирургии", "Проблемы охраны материнства и детства", "Стоматологические заболевания у жителей Севера", "Проблемы акушерства и гинекологии", "Актуальные вопросы психиатрии, наркологии, психотерапии, психологии и неврологии", "Медико-социальные проблемы здоровья", "Педагогика", "Актуальные вопросы полярной медицины", "Морфология человека". В этом году были добавлены три новые секции: "Актуальные вопросы полярной медицины", "Морфология человека" и "Педагогика".

19 ноября состоится пленарное заседание. На заседании пройдет награждение профессора СГМУ Юрия Теддера - знаком "Почетный доктор СГМУ"; народного врача СССР, почетного доктора СГМУ Еликаниды Волосевич и профессора, заслуженного врача РФ, почетного доктора СГМУ Татьяны Ивановой - орденом Михаила Архангела; профессора, заслуженного врача РФ Валерии Макаровой, профессора, заслуженного врача РФ Алексея Золоткова и профессора, заслуженного врача РФ Эдуарда Недашковского - золотой медалью Николая Амосова.

Также будут заслушаны доклады директора института гигиены и экологии человека, профессора Андрея Гудкова "Итоги научной деятельности СГМУ и СНЦ СЗО РАМН в 2003 году", проректора по научной работе, профессора Ирины Дворяшиной "Перспективы развития научно-исследовательской деятельности в СГМУ" и председателей проблемных комиссий СГМУ.