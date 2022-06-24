Москва, , 14:32 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали немало любопытных историй и курьезов, которые случились на просторах России. Суслики против самолетов, выставка «даров канализации» и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

«Coca-Cola за 5 центов» — рекламный плакат «Кока-Колы» периода 1890—1900 годов

Центральный федеральный округ

В Битцевском лесу в Москве произошла загадочная история. При монтаже мостового перехода в конструкцию попал кот, пишет канал «Говорит и показывает Москва». Кот, вероятно, затаился, поэтому его не заметили и замуровали. Когда же он обратил на себя внимание, подрядчику пришлось проводить спасательные работы. Кота извлекли, он не пострадал.

В Подмосковье некто остроумный и доброжелательный с недавних пор оставляет в общественном транспорте самодельные открытки с милыми надписями. На открытках автобусы в облаках, звери за рулем, Чебурашка. «Мострансавто» занялось розысками неизвестного. По словам «Страноведа», ему хотят вручить подарок за поднятие настроения пассажирам и водителям.

«Историю одного перехода» рассказывает Go31. В Белгороде на одной из улиц был пешеходный переход через дорогу. Год назад его закрыли, и даже оградили тротуар забором, но разметка осталась и путала водителей и пешеходов. Краска на «зебре» понемногу стиралась, недавно труженики-коммунальщики ее обновили. «Зачем — непонятно, но очень интересно», — удивляется автор канала.

Северо-Западный федеральный округ

В честь юбилея Виктора Цоя в Санкт-Петербурге увековечили его память, хотя и… временно. На пляже Петропавловки вылепили из песка скульптуру Цоя. «Вот такое 60-летие», — пишет FlashPiter.

В Сыктывкаре решили делать собственную «кока-колу». Ее красиво назвали «Коми-Кола», передают «Усы Печорина». Выпускают напиток на заводе «Сыктывкарпиво».

Приволжский федеральный округ

По улицам Буинска в Татарстане на днях гулял страус. Он бегал в том числе по проезжей части и мешал водителям. В городе шутили, что в Татарстане становится все тепле и поэтому ничего удивительного в появлении страуса нет. Потом выяснилось, что пара страусов принадлежит местному оригиналу. Он их держит ради яиц, узнал ВТП.

Другой курьез из области зоологии. Заходящему в самарский аэропорт лайнеру диспетчеры не дали разрешения на посадку. «Выход сусликов!» — сообщили пилотам. Оказалось, группа сусликов выбежала на посадочную полосу. Пока самолет делал второй круг, сусликов поймали и унесли в безопасное место, передает «Злой самаритянин».

Интересный факт из новейшей истории Пензы рассказывает «Сурский край». Оказывается, здесь есть необычный долгострой — здание цирка. Его строят так долго, что дети, родившиеся в год начала строительства, осенью уже пойдут в 5-е и 6-е классы. В городе шутят, что еще лет через тридцать, когда дети нынешних пятиклашек пойдут в пятый класс, цирк все же достроят.

«Саратовщина» грустит, что в Саратовской области отменили фестиваль ухи, причем третий год подряд. Он проходил в Вольске и, видимо, традиции суждено исчезнуть. В позапрошлом и прошлом годах фестиваль не состоялся из-за коронавируса. В нынешнем из-за реконструкции берега Волги. Осталось без ответа, почему празднику не подобрали другую площадку.

Южный федеральный округ

На пляже в Геленджике с отдыхающих стали брать деньги за… мытье рук. Ценник за эту услугу выставили на одном из пляжей. По прайсу, «мытье рук, фруктов и овощей» стоит 10 рублей. Понятно, что туристы не обрадовались такой новости. Люди говорят, что деньги небольшие, но все равно неприятно, пишет «Утренний юг».

Тот же Геленджик отметился еще одним курьезом. Мэрия города открыла на улице выставку, которую прозвали «фекальной». На ней показано, чем и как забивается канализация на курорте. Тут и подгузники, и средства гигиены, и многое другое, удивляется «Туподар Краснодар». Выставка уже становится достопримечательностью.

Северо-Кавказский федеральный округ

Mash Gor рассказал про активиста из Владикавказа, который пять лет добивается сноса городского фонтана. Причина невероятна. Памятник на фонтане, по мнению мужчины, искажает нартский эпос. Памятник представляет собой мифического богатыря, который пляшет посреди струй воды на волшебном котле. Гражданин полагает, что вместо котла должна быть чаша, животные изображены не те, рыбы напоминают чертей, а сам богатырь вообще… голый.

Уральский федеральный округ

В биатлонном центре Ханты-Мансийска на днях ловили заплутавшего медведя. Этим увлекательным делом занимались спасатели, волонтеры и даже полиция, а наготове был ветеринар со снотворным. «Столица деревень» передает, что судьба медведя неизвестна, но, вроде бы, он ото всех убежал.

В Челябинске прошли такие дожди, что по некоторым улицам разлилось настоящее море. В лужах купаются дети, причем прямо на проезжей части. Мимо проезжают автобусы, автомобили, однако ребят это не пугает, сообщает «Челябинск, который смог».

Сибирский федеральный округ

Ливень обрушился и на Новосибирск, где пассажирам одного из автобусов пришлось держать ноги повыше, потому что проезжавшую по гигантским лужам машину попросту затопило. Салон превратился в огромную лужу. НГС констатирует, что проверку дождем городские ливневки явно не прошли.

В Томске гордятся жительницей города, которая стала первой в России девушкой, получившей разрешение на управление ядерным реактором. «Томский очкарик» узнал, что барышня будет работать на единственном в стране университетском реакторе. В ее задачи будут входить контроль параметров реактора, его запуск, остановка и другие команды.

Дальневосточный федеральный округ

В Приморье рыбаки поймали большую акулу. В области чуть не возникла паника. Но, передает Newsvlru, бояться не стоит. Поймана сельдевая акула. Она хотя и зубастая, но не так опасна для человека, как белая акула. Укусить, впрочем, может.

«Тридевятое царство» рассказывает про занятное маркировочное дерево, установленное в тайге, в лесохозяйстве «Дерминское» в Хабаровском крае. С виду оно ничем не примечательное, но к нему постоянно приходят дикие звери. У дерева установлена видеоловушка и, судя по всему, животные об этом знают. Тут уже засняли медведей, соболей, енотов, а недавно тигра Мартына, который с недавних пор обитает в лесу.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 1 июля.