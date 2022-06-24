Ясиноватая, ДНР, , 14:31 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что к убийству главы управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.