Москва, , 14:31 — REGNUM Венгрия и ряд других стран ЕС заметно снижают негативную риторику в адрес перспектив экономических отношений с Россией, заявил корреспонденту экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Экономические сложности и проблемы продолжают нарастать, а экономика ЕС все увереннее погружается в экономический кризис.

Непростая ситуация складывается сегодня в еврозоне. За полгода евро подешевел к доллару почти на 10%, а к рублю потерял почти 35% своей стоимости. Философия зеленой энергетики, похоже, останется только на бумаге.

Европарламент уже сегодня активно призывает заполнять газохранилища стран ЕС российским газом, а правительство ФРГ уже признает наступление энергетического кризиса.

Россия уверенно выходит из пандемийной рецессии, однако на этом фоне ведущие экономики ЕС продолжают уходить в минус на фоне очень жесткой санкционной риторики в адрес России.

Говорить об экономической логике сегодня не приходится. К сожалению, политика наших западных друзей и партнеров выстроена на добровольное пожертвование своими интересами и одновременно предъявление претензий в адрес России по якобы недобросовестному использованию энергоресурсов.

Рецессия в Западной Европе уже стоит на пороге, при дальнейшем разрыве поставок российских энергоресурсов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в борьбе с инфляцией рецессия наступит еще раньше.

Инвесторы будут еще активнее выходить из финансовых инструментов с евро. В худшем сценарии экономика ЕС в текущем году, вполне вероятно, может показать практически нулевой рост», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине.

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