Обнинск, Калужская область, , 14:48 — REGNUM Стратегическая сессия по тестированию сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-технологическим потенциалом состоялась 24 июня в Обнинске в рамках VI Форума атомных городов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

На заседании выступил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв Пресс-служба правительства Калужской области

Участниками сессии стали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, сенаторы, депутаты Государственной думы, представители государственных компаний, институтов развития, главы городов атомной энергетики и промышленности. Речь шла о задачах и перспективах внедрения сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-технологическим потенциалом. Отмечалось, что в России таких городов порядка 600. К ним относятся моногорода, закрытые административно-территориальное образования, наукограды. Их специфика — наличие предприятий крупных корпораций и ориентированность на решение государственных стратегических задач. В этих городах проживает 12% от общей численности населения страны и они обеспечивают более 50% высокотехнологичной продукции государства. Однако законодательная база не позволяет госкорпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся такие города, полноценно инвестировать в их развитие. У таких городов имеется ряд схожих проблем, например, отсутствие или несоответствие нормативно-правовой базы задачам и возможностям города, сложности с финансированием и администрированием. Каждый город пытается решить эти задачи самостоятельно, в силу своего опыта и возможностей, однако государственная стратегия состоит в том, чтобы сформировать единый подход.

Госкорпорацией «Росатом» совместно с Агентством стратегических инициатив разработан сервисно-инфраструктурный подход к развитию городов с научно-технологическим потенциалом — новая модель городского развития, основанная на обеспечении жителей атомных городов не только современной инфраструктурой, но и передовыми сервисами.

«Обнинск является самым благополучным городом в Калужской области. За последние годы население здесь увеличилось на десять тысяч человек, построены три новые школы, несколько детских садов, в настоящее время идёт замена общественного транспорта. Если мы хотим создавать точки роста, создавать города, куда будут тянуться люди, для того, чтобы работать на предприятиях научно-промышленного комплекса, на предприятиях Росатома, конечно нужно продолжать им помогать. Создавая звезды, не нужно бояться вкладывать в них средства», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

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