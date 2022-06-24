Москва, , 14:29 — REGNUM В Москве в ближайшее время установится температурный режим выше 30 градусов. Об этом 24 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Температура с 25 по 27 июня, будет превышать 30 градусную отметку. Для средней полосы России это очень высокая температура», — сказал Вильфанд.

По его прогнозу 27 июня температура на территории Москвы днем может преодолеть отметку в 33 градуса.

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