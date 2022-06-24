Париж, 24 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министр-делегат по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил о длительном процессе вступления Украины в ЕС, сообщает Le Parisien.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

«Это исторический, символический момент и необходимость для Европы. Решение должно было быть принято. Я считаю, что Европа совершила бы ошибку. Теперь мы должны четко понимать, что этот процесс длительный», — заявил Клеман Бон, добавив, что «не будет преференциального режима».

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат от партии «Демократическое движение» Жан-Луи Бурланж заявил, что кандидатура Украины в ЕС является сильным сигналом.

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