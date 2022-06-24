Баку, , 14:25 — REGNUM Серьёзными рисками чревато искусственное затягивание процесса нормализации отношений Азербайджана с Арменией. Об этом 24 июня заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

Джейхун Байрамов Musafir~azwiki

«Позиция Азербайджана заключается в том, что для нормализации межгосударственных отношений (между Азербайджаном и Арменией) полное и неукоснительное выполнение всех трехсторонних заявлений (лидеров России, Армении и Азербайджана) является абсолютно необходимым, и это является залогом развития во всем регионе. Затягивание процесса нормализации межгосударственных отношений привносит негативный эффект, таит в себе серьезные риски», — сказал он.

Также Байрамов отметил, что, как считают в Баку, достижение мира между Арменией и Азербайджаном не может быть заложником формата Минской группы ОБСЕ, так как он, по его словам, фактически парализован с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не хочет выполнять договорённости по созданию со странами ЕАЭС общего пространства «от Атлантики до Тихого океана», на это указывают действия Брюсселя.