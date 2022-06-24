Саратов, 24 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Пятый класс пожарной опасности сохранится в Саратовской области с 25 июня по 1 июля. Приволжским управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Health.mil Жара

В субботу, 25 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем — около +28 °C.

В воскресенье и понедельник, 26 — 27 июня, осадков не ожидается. Температура существенно не изменится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в населенных пунктах Камчатки повысится класс пожарной опасности, для населения закрывают доступ в лесные массивы.

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