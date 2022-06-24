Хомс, Сирия, 24 июня 2022, 14:32 — REGNUM Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали засаду на пути следования колонны сирийской армии. Об этом 24 июня сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник.

Сирийский танк
Сирийский танк
Министерство обороны Сирии

По данным источника, инцидент произошёл в пустынном районе провинции Хомс, где до сих пор действуют разрозненные группы террористов.

По предварительным данным, в результате нападения погибли девять солдат сирийской армии.

Ранее сообщалось о том, что в сирийской провинции Хомс начались боевые действия, в результате которых погибли по меньшей мере 7 боевиков и 15 солдат правительственных сил.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.