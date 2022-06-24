* ИГ — запрещённая в России организация

Хомс, Сирия, 24 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали засаду на пути следования колонны сирийской армии. Об этом 24 июня сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник.

Министерство обороны Сирии Сирийский танк

По данным источника, инцидент произошёл в пустынном районе провинции Хомс, где до сих пор действуют разрозненные группы террористов.

По предварительным данным, в результате нападения погибли девять солдат сирийской армии.

Ранее сообщалось о том, что в сирийской провинции Хомс начались боевые действия, в результате которых погибли по меньшей мере 7 боевиков и 15 солдат правительственных сил.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.