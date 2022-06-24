Батайск, Ростовская область, , 14:22 — REGNUM В Батайске (Ростовская область) в подвале одного из жилых домов обнаружено тело младенца. Ребёнок появился на свет несколько дней назад у пассажирки маршрутного такси.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Женщина отказалась ехать в медицинское учреждение, поэтому роды принял водитель транспорта, ранее работавший в больнице скорой медицинской помощи. При этом мужчина не смог перерезать пуповину, пишет издание «Батайское время». Затем пассажирка попросила отвезти её к подруге в район улицы Булгакова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.