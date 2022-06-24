Херсон, Украина, , 14:21 — REGNUM К убийству главы управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко причастна украинская диверсионно-разведывательная группы (ДРГ), заявил 24 июня глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Теракт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (Киев) специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко.

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