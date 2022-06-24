Москва, , 14:21 — REGNUM Возвращение стране Дня Победы над Японией должно настроить в правильном ключе российских внешнеполитических работников на дальневосточном направлении и не только, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 июня.

Медаль «За победу над Японией» Grzegorz Chladek

Как сообщалось ранее, группа депутатов Госдумы во главе с единороссами Андреем Картаполовым и Григорием Карасиным внесла в нижнюю палату парламента законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Читайте также: Законопроект о Дне победы над милитаристской Японией внесен в Госдуму

« Наконец «Единая Россия», определяющая повестку дня Государственной Думы, а на деле — Администрация президента России, прислушались к голосу уважающей историю своей страны общественности, давно настаивающей на восстановлении праздника День Победы над Японией. Он, как известно, существовал в нашей стране с 1945 года, и формально соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР не отменялся, но в новый календарь праздничных и памятных дат этот день был внесён как «День окончания Второй мировой войны» — как будто та война закончилась сама собой или, условно говоря, — победой американцев. А они-то кстати говоря, всегда этот день именно как день победы отмечали и отмечают.

В 1998 году Сахалинская областная дума пыталась исправить эту несправедливость, но Борис Ельцин соответствующий закон, принятый по инициативе сахалинцев и курильчан, отклонил. По нему, установление Дня Победы над Японией «входило в контраст с позитивными тенденциями в российско-японских отношениях». Подобная судьба ждала и законопроект на этот счёт, внесённый КПРФ в 2020 году. «Единая Россия» была против. Тогда депутат-единорос Никонов отметился многоговорящим высказыванием: «Если мы пойдём на принятие проекта о Дне Победы над Японией, тогда труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на нас обижены страшно, что мы тогда им объявили войну». «Труды нашей дипломатии», которая была готова не только День Победы над Японией сдать, но и отдать и рыбные богатства, и даже часть Курильских островов, мы в последние годы наблюдали. Поправилась она только совсем недавно, да и то не уверен, окончательно ли.

Надеюсь, что принятие закона о возвращении стране в полном объёме Дня Победы над Японией не просто поставит всё на должные места, не просто поднимет дух тех, кто сегодня ведёт борьбу за достойное место нашей страны в мире, но и в правильном ключе настроит российских внешнеполитических работников на дальневосточном и не только дальневосточном направлении.