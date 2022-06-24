Москва, , 14:20 — REGNUM В Москве в ближайшее время ожидается теплая погода. Об этом 24 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жара Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Сегодня и завтра (24-25 июня — прим. ИА REGNUM) в Москве жаркая погода. Установился антициклон. Если посмотреть на небо оно малооблачное. Это признак того, что дни будут теплые», — сказал Вильфанд.

По его словам, 24 июня температура в Москве в дневное время ожидается на уровне 24-26 градусов, а 25 июня уже около 30 градусов тепла.

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