Москва, 24 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Москве в ближайшее время ожидается теплая погода. Об этом 24 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Сегодня и завтра (24-25 июня — прим. ИА REGNUM) в Москве жаркая погода. Установился антициклон. Если посмотреть на небо оно малооблачное. Это признак того, что дни будут теплые», — сказал Вильфанд.

По его словам, 24 июня температура в Москве в дневное время ожидается на уровне 24-26 градусов, а 25 июня уже около 30 градусов тепла.