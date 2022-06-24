Москва, , 14:30 — REGNUM Немецким чиновникам, которые обвиняют Россию в использовании голода в качестве оружия, стоит вспомнить блокадный Ленинград. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своём телеграм-канале.

Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что Россия якобы развязала «зерновую войну» и взяла «весь мир в заложники». Во время Великой Отечественной войны, напомнил Медведев, Ленинград находился в блокаде 900 дней.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», — написал Медведев.

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