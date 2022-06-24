Москва, , 14:20 — REGNUM Переговоры Евросоюза с Катаром о поставках сжиженного природного газа в ЕС, которые ведутся с марта безрезультатно, опять зашли в тупик, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Этого следовало ожидать, поскольку Катар готов поставлять свой СПГ в ЕС только в случае, если с ЕС будет заключён контракт на поставки газа сроком не менее чем на 20 лет, чему Евросоюз упорно сопротивляется.

Главным камнем преткновения для ЕС стало то, что Евросоюз никогда не заключал долгосрочных контрактов с кем-либо на поставку энергоресурсов. То есть если бы такой контракт был подписан, это означало бы, что ЕС переходит к централизованным закупкам энергоресурсов по единой для всех входящих в него стран цене.

В данном случае, если бы контракт был заключён именно с Катаром, то он был бы заключён по ценам спотового рынка, которые на фоне сокращения объёмов поставки Россией трубопроводного газа из-за ремонта газопровода «Северный поток» уже снова подскочили до $1500 за тысячу кубометров.

Неудивительно, что Катар не хочет упускать возможность заключить контракт на целых 20 лет по цене, близкой к сегодняшней цене спотового рынка, которая могла бы по условиям контракта корректироваться, но всё равно — базовым условием контракта была бы цена спотового рынка.

ЕС невыгодно: вдруг через несколько лет $4000 за тысячу кубометров станут не просто краткосрочным спекулятивным ценовым скачком, а объективной рыночной ценой?

А к такому сценарию есть предпосылки, если, например, «Северный поток-2» так и не будет запущен в эксплуатацию, либо если в Германии национализируют уже построенный участок этого газопровода, то Россия либо ещё сильнее сократит, либо даже (такого нельзя полностью исключать) прекратит поставки газа в ЕС. И

Высокая вероятность, что переговоры с Катаром закончатся ничем, или, в крайнем случае, отдельные страны могут подписать с Катаром долгосрочные контракты о сравнительно небольших объёмах поставок газа, но дешёвым этот газ точно не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Катара могут потребовать от стран Европейского союза подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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