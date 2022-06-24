Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Локальный режим чрезвычайной ситуации введён на подтопленных территориях Лазаревского района Сочи 24 июня, сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Телеграм-канал Алексея Копайгородского В Сочи введён локальный режим ЧС из-за непогоды

«Ликвидация последствий разгула стихии в Лазаревском районе продолжается. На подтопленных территориях введён локальный ЧС. Задействованы более 1000 специалистов, около 400 единиц техники», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи выпало около 85 мм осадков. Известно о подтоплении около 50 домовладений. Непогода привела к обрывам линии электропередачи. Непогода в регионе бушует уже третий день. Ранее кубанские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня