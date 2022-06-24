Среднеахтубинский район, Волгоградская область, , 14:19 — REGNUM Более 12 тысяч литров фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По подозрению в незаконном обороте спиртосодержащей продукции задержаны шестеро местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Поддельный алкоголь Https://31.мвд.рф/

По данным следствия, 34-летний житель Средней Ахтубы закупал спиртное в одном из регионов России. Для доставки товара он привлёк пятерых сообщников, в тайниках грузовых автомобилей алкоголь перевозили в гаражи и склады на территории района, а затем реализовывали постоянным покупателям.

После разгрузки очередной партии подозреваемые были задержаны. По местам обысков изъято более 12 тысяч литров немаркированной спиртосодержащей продукции, разлитой в пятилитровые канистры и бутылки с этикетками известных брендов, а также черновые записи, электронные носители информации и свыше миллиона рублей. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого алкоголя составляет 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Пять фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ещё один соучастник подписал обязательство о явке.