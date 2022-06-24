Москва, 24 июня 2022, 14:10 — REGNUM На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен.
Торжественная церемония приурочена к столетию отечественной нелегальной разведки, которое будет отмечаться 28 июня.
В основу монумента работы скульптора Владимира Иванова лег образ советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, сыгранного народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым в сериале «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова.
Нелегалом называется разведчик, который работает в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны.