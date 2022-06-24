Москва, 24 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен.

Alex Saveliev Комплекс зданий СВР в Ясенево

Торжественная церемония приурочена к столетию отечественной нелегальной разведки, которое будет отмечаться 28 июня.

«Несмотря на практически полное портретное сходство с реальным и хорошо известным человеком, народным артистом Советского Союза Вячеславом Тихоновым, памятник посвящен очень многим людям, чьи имена, дела и подвиги чаще всего оставались скрыты завесой тайны», — сказал директор СВР Сергей Нарышкин.

В основу монумента работы скульптора Владимира Иванова лег образ советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, сыгранного народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым в сериале «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова.

Нелегалом называется разведчик, который работает в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны.