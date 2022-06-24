Азов, Ростовская область, 24 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Около 15 тонн незадекларированного топлива выявили ростовские таможенники на теплоходе, прибывшем из Текирдага (Турция). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 24 июня.

wilhei Канистры с топливом

Турецкое судно прибыло в морской пункт пропуска Азов. Перевес обнаружен в ходе проведения таможенного контроля. 14 тонн 788 килограммов топлива не попало в таможенную декларацию теплохода.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».