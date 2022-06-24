Москва, 24 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. С начала спецоперации на Украине власти России взяли более четкий курс на дедолларизацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.

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«Что это означает? Ограничен свободный оборот валюты, банки стремятся ввести отрицательную комиссию за валютные вклады, то есть фактически плату за их хранение, ограничение валютных

Переводов, связанное с отключением от системы SWIFT, а теперь ещё и ограничение на открытие валютных счетов.

Взят курс на отказ от долларов и евро, стремление к расчетам в рублях и альтернативным валютам. Хорошо это или плохо вопрос неоднозначный, но факт остаётся фактом.

В текущее время нужно просто вносить коррективы в личную финансовую стратегию и более осознанно подходить к вопросам сохранения и преумножения капитала.

Если жизнь и деятельность человека сосредоточена в России, то перед ним по-прежнему открыто огромное количество возможностей и финансовых инструментов. Также стоит помнить, что кризис это отличное время для создания больших капиталов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд крупных банков в России приостановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро.

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