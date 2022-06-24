Кострома, , 16:03 — REGNUM Костромская область получила средства федерального бюджетного кредита, которые позволили полностью заместить займы регионального бюджета, взятые у банков. Об этом сообщает департамент финансов.

Бюджет Костромской области Kosoblduma.ru

«Впервые в новейшей истории областной бюджет не будет иметь долгов перед банками. Замещение коммерческих заимствований бюджетными кредитами осуществляется с 2021 года. В совокупности с прошлогодним бюджетным кредитом регион на данные цели привлек свыше 10 млрд рублей», сказал директор депфина Игорь Замураев .

Сумма федерального кредита составила 6,4 млрд рублей, ставка — 0,1% годовых. Большая часть средств — 4,8 млрд рублей доведена до бюджетов муниципальных образований. Погасить займы необходимо в течение 5 лет.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в профильном департаменте, ставка по коммерческим кредитам для бюджета региона составляла 5,25% годовых, для муниципалитетов — от 12% до 18%. Средств, предоставленных федерацией, хватило для замещения почти всех банковских займов, однако у муниципалитетов ещё остались долги перед кредитными организациями на сумму около полумиллиарда рублей.

Экономия от замещения кредитов с июля 2022 по июль 2023 года составит 662 млн рублей. Средства обещают направить на решение проблем региона с водоснабжением, ремонтом дорог, освещение улиц и благоустройство.

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