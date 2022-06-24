Донецк, 24 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Пантелеймоновки и Михайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:00 зафиксирован удар с позиций в Новгородском по Пантелеймоновке. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 13:10 с этих же позиций ВСУ обстреляли Михайловку, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм.